Son dakika! DENİZLİ'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE SÜRPRİZ KUTLAMA - Son Dakika
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Son dakika! DENİZLİ'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE SÜRPRİZ KUTLAMA

10.04.2022 12:42

Gelen son dakika haberlerine göre DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir gurup kadın esnaf Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla kadınların kavga ettiği ihbarında bulundu.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir gurup kadın esnaf Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla kadınların kavga ettiği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri kadınların kavgasını ayırmak isterken, sürpriz kutlamayla karşılaştı.

Altıntop Mahallesi 1601 Sokak'ta bir pastanede toplanan bir gurup kadın, Polis Haftası kapsamında polislere sürpriz yapmak için farklı bir etkinlik planladı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Aslı Erkal, işlettiği dükkanının önünde kadınların aralarında kavga ettiği ihbarında bulundu. Kadınlar aralarında senaryo gereği çığlık atıp kavga ederken, aralarında motosikletli Yunus timlerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kavga eden kadınlar, olay yerine polislerin gelmesiyle birlikte kavgayı bırakıp, polisleri meşale ve alkışla karşılandı. Polislere sürpriz yapan kadınlar Polis Teşkilatının 177. yılını pasta keserek kutladı.

Pastane işletmecisi Aslı Erkal, amaçlarının polislerin gününü kutlamak olduğunu belirterek, "Burada arkadaşlarla ufak bir toplantı yapıp etkinliği planladık. Acil bir ihbarda bulunduk. Hemen geldiler. Sağ olsun bizi yalnız bırakmadılar. Bütün Polis Teşkilatının 177. yıl dönümünü kutlu olsun" dedi. Asya Türkmen ise, polislere farklı bir kutlama yapmak istediklerini söyledi. Polis ekipleri, toplanan grupla birlikte kestikleri pastayı çevredeki vatandaşlara da ikram etti.

Son dakika! DENİZLİ'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE SÜRPRİZ KUTLAMA
Son dakika! DENİZLİ'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE SÜRPRİZ KUTLAMA
Son dakika! DENİZLİ'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE SÜRPRİZ KUTLAMA

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İSLAHİYE'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİS EKİPLERİNE SÜRPRİZ KUTLAMA İSLAHİYE'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİS EKİPLERİNE SÜRPRİZ KUTLAMA KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTALI SÜRPRİZ KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTALI SÜRPRİZ

Merkezefendi, Esnaf, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! DENİZLİ'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE SÜRPRİZ KUTLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! DENİZLİ'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE SÜRPRİZ KUTLAMA - Son Dakika
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