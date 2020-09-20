Konserve kutusuna kafası sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde konserve kutusuna kafası sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akhan Mahallesi'nde bir inşaat alanında köpek sesi duyan vatandaşlar, kafasını konserve kutusuna sıkıştıran köpeğin mahsur kaldığını gördü.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık Şubesi ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, konserve kutusunu keserek köpeğin başından çıkardı.
Kafasını konserve kutusuna sıkıştıran köpek, kurtarılmasının ardından itfaiye ekiplerine adeta teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 17:07 - Kaynak: AA
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