Son dakika! Denizli'de Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - Son Dakika

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kentte İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda il genelinde Kovid-19 denetimleri yapıldı.

Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve kurum müdürleri Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki denetimlere katıldı.

Vali Atik, esnafı maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyararak tedbirli olunmasını istedi.

Atik, bulvar üzerinde maske takmadan çalışılan bir iş yerine uyarı yaparak, kurallara uymayan çalışanlara ceza yazılması talimatını verdi.

Atik daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda vatandaşların tedbirlere uyma konusundaki hassasiyetinin giderek arttığını söyledi.

Alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermeye devam ettiğini belirten Atik, şunları kaydetti:

"Denizli'de ciddi anlamda bir artış gözüküyor sayısal verilere baktığımız zaman. Yaz mevsiminin yaşanması bu noktaya getirdi süreci. Tabi son rakamlar üzücü. Fakat bu bizim denetimimizle olacak bir şey değil. Vatandaşımız kendi prensibini ortaya koyarak bununla mücadele etmesi lazım. Gündüz sosyal hayatta bir problem yok. Ama akşamları herhalde evlerimize çekildiğimiz zaman misafirlikler, gelişler, gidişler herhalde süreci bu şekilde yönlendirdi diye düşünüyoruz. Bunlara ilişkin de tedbirlerimizi tekrar gözden geçireceğiz."

Denizli'de yüzde 90 civarında kurallara uymanın söz konusu olduğunu hatırlatan Atik, buna rağmen bu sonuçlarla karşılaşmanın iyi bir durum olmadığını ve mart ayından bu yana kentte kurallara uymayan kişilere yaklaşık 1 milyon lira ceza kesildiğini sözlerine ekledi.