Son dakika... Denizli'de köy okulları yüz yüze eğitime hazır - Son Dakika

Denizli Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan karar uyarınca 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime açılacak okulların eğitim öğretime hazır olduğunu bildirdi.

Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde aldığı kararlar doğrultusunda haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçileceğini hatırlattı.

İlde okulların yüzde 99,5'inin "Okulum Temiz" belgesi standartlarında olduğunu aktaran Ekici, açılacak okullarla ilgili her türlü önlemin alındığını bildirdi.