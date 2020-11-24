Son dakika... Denizli'de, Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Şeniz Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soğuk algınlığı belirtileri görülmesi üzerine kendisine Kovid-19 testi yapıldığını belirtti.

Bu sabah sonucun pozitif çıktığını öğrendiğini aktaran Doğan, "Genel sağlık durumum iyi. Tedavi sürecinde evimde olacağım. Hastalıktan korunmak için lütfen pandemi önlemlerine uygun davranalım. Sosyal mesafeyi koruyalım, maskemizi takalım ve temizliğimize dikkat edelim." ifadelerini kullandı.