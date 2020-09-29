Son dakika! Denizli'de orman yangını; 1 hektarlık alan zarar gördü

Son dakika gündem haberine göre DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürülürken, 1 hektarlık alan küle döndü.

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürülürken, 1 hektarlık alan küle döndü. Bozkurt ilçesinin kırsal Çambaşı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 5 arazöz ile çok sayıda orman işçisi müdahale edildi.Alevler, 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya da yangın bölgesine gelerek çalışmaları takip etti. Yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürürken, yangının anız yakılması sonucu çıktığı sanılıyor.

- Denizli - Denizli

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