Son dakika... DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Şuana kadar yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangına ilişkin 2 kişi de gözaltına alındı. Çardak ilçesinde Hayriye ve Beylerli mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle sarp arazideki yangın büyüdü. Bölgeye Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 25 arazöz, 80 orman işçisi, 3 dozer, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 8 itfaiye aracı ile 15 personel gönderildi. Yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter de havadan destek veriyor. Jandarma, şuana kadar 5 hektar alanın zarar gördüğü yangına ilişkin 2 kişiyi de gözaltına aldı. Bölgede, karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürüyor.