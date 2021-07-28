Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Uşak istikametine giden İ.U'nun kullandığı 34 VK 0079 plakalı otomobil, Çivril-Uşak kara yolu Yukarı Mahalle mevkisinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Tuncay Ercan'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan Tuncay müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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