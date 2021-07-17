Son dakika! Denizli'de polisten sahte para uyarısı - Son Dakika

Denizli'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kurban satıcıları ve vatandaşlara sahte para konusunda uyarıda bulundu.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri kurban satış noktalarında "dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para" konularında bilgilendirme çalışması yaptı.

Çalışma kapsamında, kurbanlık satıcıları ile vatandaşlara broşürler dağıtıldı, alım satım sırasında uygulanması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi.

Ekipler, sahte banknot kullanımı gibi şüpheli durumlarla karşılaşanların ihbarda bulunmasını istedi.