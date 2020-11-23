Denizli'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme, 137 şişe sahte alkol, 40 litre sahte alkol ve 14 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan cezai işlem uygulandı.
- Kaynak: AA
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