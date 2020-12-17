Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilden silahla havaya ateş açılması sonucu iki evde küçük çapta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 6 katlı apartmanda yaşayanlar gece saatlerinde yoldan geçen bir otomobilden tabancayla ateş edildiğini duyunca durumu polise bildirdi.

Silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri cadde üzerindeki bir apartmanın 5 ve 6. katlarındaki dairelerin mutfak ve balkon camında kurşun deliği olduğunu belirledi.

Yolda yapılan aramalarda birkaç boş kovan bulundu.

Polis ekipleri otomobille kaçan şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.