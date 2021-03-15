Son dakika... Denizli'de son 1 haftada 106 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Son dakika... Denizli'de son 1 haftada 106 trafik kazası meydana geldi
15.03.2021 17:07
Son dakika haberlerine göre Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 56'sı maddi hasarlı, 50'si yaralanmalı olmak üzere toplam 106 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 56'sı maddi hasarlı, 50'si yaralanmalı olmak üzere toplam 106 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 08 ile 14 Mart 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 23 bin 487 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 604 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 106 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 50'sinin yaralanmalı, 56'sının maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ
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