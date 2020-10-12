Son dakika: Denizli'de son bir hafta içerisinde 2'i ölümlü 139 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Son dakika: Denizli'de son bir hafta içerisinde 2'i ölümlü 139 trafik kazası meydana geldi
12.10.2020 15:10
Edinilen son dakika haberine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta 2'i ölümlü, 51 yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 139 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta 2'i ölümlü, 51 yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 139 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 25 bin 396 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 971 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kent genelinde toplamda 139 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 2'i ölümlü, 51'i yaralanmalı, 86'sının ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ
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