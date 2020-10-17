Son dakika! Denizli'de tarihi konaktaki yangınla ilgili yakalanan şahıslar serbest bırakıldı - Son Dakika

Denizli'de tarihi konakta çıkan yangın ile ilgili gözaltına alınan 7 şahıs serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesinde yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen tarihi konaktaki yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 7 şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. 7 şahıs serbest bırakılırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şahıslar ifadesinde, konak içerisinde ısınmak için ateş yaktıklarını belirtirken, yangınla bir ilgilerinin olmadığını iddia ettikleri belirtildi.

Olay

Denizli'de son zamanlarda art arda meydana gelen olayların ardından İl Emniyet Müdürlüğü titiz bir çalışma yürütmüştü. Atalar ve İlbade mahallelerinde araç kundaklanması, Adalet, Kınıklı ve Fesleğen mahallelerinde iş yeri kurşunlaması ve İstiklal Mahallesi'nde tarihi eser niteliğindeki Mustafa Sarıkaya'ya ait 2 katlı konak kundaklanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayların meydana geldiği çevrede 316 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyerek şüphelileri tespit etmişti. Fiziki takibin ardından olayları gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tespit edilen 7 şüpheli, farklı mahallelerdeki adreslerinde kıskıvrak yakalanmıştı. - DENİZLİ