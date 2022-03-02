Son dakika... Denizli'de tartıştığı eski karısını öldürüp ormanlık alana gömen kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika... Denizli'de tartıştığı eski karısını öldürüp ormanlık alana gömen kişi yakalandı

02.03.2022 03:23
Son dakika... Denizli'de tartıştığı eski karısını öldürüp ormanlık alana gömen kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı eski karısını boğduktan sonra Serinhisar ilçesindeki ormanlık alana gömdüğü belirtilen kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı eski karısını boğduktan sonra Serinhisar ilçesindeki ormanlık alana gömdüğü belirtilen kişi gözaltına alındı.

Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Çetin'den akşam saatlerinde haber alamayan eşi Mehmet Çetin, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kent merkezinde bir süre arama yapan Cinayet Büro ekipleri, şüphe üzerine Çetin'in 4 yıl önce boşandığı eski eşi E.K'yi (39) ifade için karakola çağırdı.

Burada çelişkili ifadeler veren E.K, alındığı çapraz sorguda boşandığı eski eşini evde boğduktan sonra çuvala koyup Kefe Yaylası yakınlarında toprağa gömdüğünü itiraf etti.

Ekipler, zanlının yer göstermesi sonucu Fatma Çetin'in cesedinin, ormanlık alanda toprağa gömülü olduğunu saptadı.

Ormanlık alanda çalışma başlatan ekipler, üstü çalılarla örtülmüş bölgede yaptıkları kazıda, Çetin'in cesedini buldu.

Zanlı, işlemler için Emniyet'e götürüldü.

Çetin'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Dokuzkavaklar Mahallesi, Serinhisar, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Denizli'de tartıştığı eski karısını öldürüp ormanlık alana gömen kişi yakalandı - Son Dakika


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