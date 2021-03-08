Son dakika haber! Tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.
Hacı Eyüplü Mahallesi 3125 Sokak'ta bulunan havlu bornoz üreten tekstili fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Görevlilerce fabrikada çalışanlar kısa sürede tahliye edildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
Polis ekipleri yangın yerinde güvenlik önlemi aldı, giriş ve çıkışlara izin vermedi.
Yangın, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA
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