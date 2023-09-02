Denizli\'de tır, yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 43 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.

DÜĞÜNE GİDENLERİ TAŞIYORMUŞ

Sabah 05.00 sıralarında 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, Kocabaş Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki 48 E 4505 plakalı otobüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yan yatan otobüsteki 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, otobüsün düğüne giden kişileri taşıdığı öğrenildi.

Olay yerinden kareler: