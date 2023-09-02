Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.
Sabah 05.00 sıralarında 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, Kocabaş Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki 48 E 4505 plakalı otobüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yan yatan otobüsteki 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, otobüsün düğüne giden kişileri taşıdığı öğrenildi.
Olay yerinden kareler:
Son Dakika › Güncel › Denizli'de tır, yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 43 yaralı - Son Dakika