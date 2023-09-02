Denizli'de tır, yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 43 yaralı - Son Dakika

Denizli'de tır, yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 43 yaralı

Denizli\'de tır, yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 43 yaralı
Son Güncelleme: 02.09.2023 07:29

Son dakika: Denizli'de kontrolden çıkan tır, seyir halindeki yolcu otobüsüne çarptı: 6 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.

DÜĞÜNE GİDENLERİ TAŞIYORMUŞ

Sabah 05.00 sıralarında 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, Kocabaş Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki 48 E 4505 plakalı otobüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yan yatan otobüsteki 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, otobüsün düğüne giden kişileri taşıdığı öğrenildi.

Olay yerinden kareler:

Son Dakika: Denizli'de tır, seyir halindeki yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 43 yaralı
Son Dakika: Denizli'de tır, seyir halindeki yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 43 yaralı
Son Dakika: Denizli'de tır, seyir halindeki yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 43 yaralı
Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de tır, yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 43 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de tır, yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 43 yaralı - Son Dakika
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