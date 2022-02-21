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Son dakika! Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

21.02.2022 19:53
Son dakika! Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, tavanda bulunan lambanın altına saklanmış 250 uyuşturucu hap, diğer adreste ise 10 bin uyuşturucu hap ve 10 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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