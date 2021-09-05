Denizli'de 2 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan eski polis tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, polis memurluğundan ayrıldığı öğrenilen A.K'nin (60) uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin 6 aylık çalışması sonucu A.K'nin İstanbul'dan kent merkezine uyuşturucu getirdiği tespit edildi.
Takibe alınan A.K, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde 2 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.
Zanlı A.K, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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