Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan 8'i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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