Son dakika... Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24-30 Mayıs'ta düzenlenen farklı operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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