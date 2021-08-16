Son dakika! Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de geçen hafta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlarda 12 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda 15 zanlı yakalandı.
Yapılan aramalarda 2 kilo 529 gram metamfetamin, 192 gram esrar, 353 kullanımlık sentetik kannabinoid, 2 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 12'si tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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