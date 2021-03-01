Son dakika! Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

01.03.2021 19:16

Son dakika gündem haberi: DENİZLİ'de polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 11'i tutuklandı, 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZLİ'de polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 11'i tutuklandı, 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla şehre başka illerden bir otomobil ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine fiziki takibe alınan şüpheli otomobil, Denizli- Antalya Karayolu üzerinde, dün, durduruldu. Araçta narkotik köpeği 'Çako'nun da katılımıyla yapılan aramalarda, sol ön kapının alt kısmına gizlenmiş halde 110 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.Operasyonu genişleten polis, şüphelilerle irtibatı bulunduğu belirlenen kişilerin ev ve işyerlerine baskınlar yaptı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 31 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6 gram eroin, 24 gram metamfetamin, 18 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 73 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklanırken, 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Otomobil, Narkotik, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
20:28 Galatasaray, Zaha için taraftarlarına çağrı yaptı
20:23 Tek bir istekleri var! Galatasaray, Zaha için taraftarlarına çağrı yaptı
20:17 Sokak ortasında eski sevgilisinin nişanlısını infaz edip intihar etti! Genç kızın feryatları sokağa inletti
20:13 Sokak ortasında eski sevgilisinin nişanlısını infaz edip intihar etti! Genç kızın feryatları sokağa inletti
19:50 Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferini açıkladı
19:45 İşte maliyeti! Galatasaray Cedric Bakambu'yu resmen açıkladı
19:25 İBB Başkanı İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu arasında gerilimli toplantı
19:24 HÜDA PAR binasına kanlı saldırı düzenleyen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Vahiy geldi ve ben de bıçaklayarak öldürdüm
19:21 CHP toplantısındaki gerginlik kulislere düştü! İmamoğlu'ndan kendisine, "Ahlaksızsın" diyen belediye başkanına sert yanıt
19:20 HÜDA PAR binasına kanlı saldırı düzenleyen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Vahiy geldi, bıçaklayarak öldürdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2023 20:34:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement