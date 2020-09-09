Son dakika... Denizli'deki yangında 2 hektar orman kül oldu - Son Dakika

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde meydana gelen yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yenidere Mahallesi Sarıarmut mevkisinde saat 19. 00 sıralarında sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmasına 15 arazöz, 5 itfaiye aracı, 5 su tankeri, 2 dozer ve 50 orman işçisi katıldı.

Yangında 1 helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekipler yangının yaşandığı bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Mahalle muhtarı Ahmet Vire, yangının çevrede korku yarattığını, alevlerin yoğun çalışma sonucu söndürüldüğünü söyledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı