Son dakika! Denizli'deki yangında ikiz çocuklar ağır yaralandı - Son Dakika
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Son dakika! Denizli'deki yangında ikiz çocuklar ağır yaralandı

Son dakika! Denizli'deki yangında ikiz çocuklar ağır yaralandı

01.02.2021 01:48

Edinilen son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde evde çıkan yangında 3 yaşındaki ikiz kız kardeşler ağır yaralandı.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde evde çıkan yangında 3 yaşındaki ikiz kız kardeşler ağır yaralandı.

Alandız Mahallesi'nde Asiye ve Nazmi Pala' çiftine ait iki katlı evde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı. Anne Asiye pala'nin diğer odada bulunduğu sırada çıkan yangını farkeden mahalle sakinleri yardıma koştu. Vatandaşların yardımıyla anne ile evde mahsur kalan 3 yaşındaki ikiz kardeşler Rüya ve Hasret Pala, yaralı olarak kurtarıldı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Alevlerin arasından çıkartılan ikiz kardeşler ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuklar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıkların oluştuğu belirtilen ikiz kardeşlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika! Denizli'deki yangında ikiz çocuklar ağır yaralandı - Son Dakika


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