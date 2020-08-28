Son dakika! DENİZLİ Hastane bahçesindeki bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Hastane bahçesindeki bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

DENİZLİ Devlet Hastanesi bahçesinde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki aile üyeleri arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay bugün saat 12.00 sıralarında Merkezefendi ilçesindeki Denizli Devlet Hastanesi bahçesinde yaşandı. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri Acil Servis önünde karşılaşınca önce sözlü tartışma başladı. Hakaretler ve küfürlerin ardından tartışma, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişi, hastane bahçesinde birbirlerine sopalarla ve bıçakla saldırdı. Kavga sebebiyle diğer hastalar da büyük bir panik yaşadı. Özel güvenlik görevlileri olaya müdahale edemezken, ihbar üzerine hastaneye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri birbirlerine saldıran grubu güçlükle ayırdı. Kavgada aldığı bıçak darbesi sebebiyle yaralanan bir kişi acil serviste tedaviye alınırken, polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.