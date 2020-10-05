Son Dakika | Denizli İl Jandarma Komutanlığı geçen ay 865 olayı aydınlattı - Son Dakika

Son Dakika | Denizli İl Jandarma Komutanlığı geçen ay 865 olayı aydınlattı

Son dakika haber... Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Eylül ayı boyunca kent genelinde kaçakçılık, terör ve asayiş olaylarını önlemek amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Son Dakika | Denizli İl Jandarma Komutanlığı geçen ay 865 olayı aydınlattı, System.String[]

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Eylül ayı boyunca kent genelinde kaçakçılık, terör ve asayiş olaylarını önlemek amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, yaptıkları çalışmaların sonucunda meydana gelen olayların yüzde 98'ini aydınlattı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Eylül ayında gerçekleştirdiği asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında, meydana gelen 886 olaydan 865'ini aydınlattı. Yapılan uygulamalarda, 27 bin 417 şahıs, 8 bin 485 araç sorgulaması yapılırken, 147 aranan şahıs ve 4 araç yakalandı, 10 kayıp şahıs bulundu.

Şahıslar, araçlar ve ikametlerde yapılan aramalarda, 36 adet tabanca, 135 adet av tüfeği, 249 adet mermi, 45 adet kesici alet ve 25 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - DENİZLİ

Son Dakika | Denizli İl Jandarma Komutanlığı geçen ay 865 olayı aydınlattı
Son Dakika | Denizli İl Jandarma Komutanlığı geçen ay 865 olayı aydınlattı
Son Dakika | Denizli İl Jandarma Komutanlığı geçen ay 865 olayı aydınlattı

İl Jandarma Komutanlığı, Denizli, Terör, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Denizli İl Jandarma Komutanlığı geçen ay 865 olayı aydınlattı - Son Dakika

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