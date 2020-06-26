Son dakika! DENİZLİ Telefondan eskort dolandırıcılığına 7 gözaltı - Son Dakika

Telefondan eskort dolandırıcılığına 7 gözaltı

DENİZLİ'de telefon üzerinden eskort dolandırıcılığı yaptıkları ileri sürülen biri kadın 7 kişi operasyonla gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri telefon üzerinden eskort dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda biri kadın 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.