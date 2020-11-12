Son dakika... Denizli Valiliğinden şehit yakınına ve bir gaziye Devlet Övünç Madalyası - Son Dakika

Son dakika... Denizli Valiliğinden şehit yakınına ve bir gaziye Devlet Övünç Madalyası

12.11.2020 13:21
Son dakika... Denizli Valiliğinden şehit yakınına ve bir gaziye Devlet Övünç Madalyası, System.String[]

Son dakika habere göre Denizli Valiliği tarafından Devlet Övünç Madalyası töreni düzenlendi.

Denizli Valiliği tarafından Devlet Övünç Madalyası töreni düzenlendi. Törene şehit olan Uzm. J. Kd. Çvş. Emrah Ceylan'ın eşi, ve Uzm.J.Çvş. Haydar Karaman'a Vali Ali Fuat Atik tarafından Devlet Övünç Madalyaları teslim edildi.

Denizli Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyaları şehit yakını ve gaziye, düzenlenen törenle Vali Ali Fuat Atik tarafından verildi. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen törene Vali Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık, Devlet Övünç Madalyası alacak olan şehidin eşi, gazi ve aileleri katıldı. 03 Temmuz 2017 tarihinde Van- Hakkari karayolunun emniyeti sağlamak maksadıyla mayın ve patlayıcı araması yapan devriyeye bölücü terör örgütleri mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Uzm. J. Kd. Çvş. Emrah Ceylan'ın eşi Senem Ceylan'a, Hakkari Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli iken 14 Ağustos 2015 tarihinde bölücü terör örgütleri tarafından pusuya düşürülmesi sonucu çıkan çatışmada yaralanan Uzm. J. Çvş. Haydar Karaman'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyaları Vali Ali Fuat Atik tarafından verildi.

Vali Ali Fuat Atik, törenin ardından şehit ve gazi yakınları ile bir süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çekildi. - DENİZLİ

Son dakika... Denizli Valiliğinden şehit yakınına ve bir gaziye Devlet Övünç Madalyası
Son dakika... Denizli Valiliğinden şehit yakınına ve bir gaziye Devlet Övünç Madalyası
Son dakika... Denizli Valiliğinden şehit yakınına ve bir gaziye Devlet Övünç Madalyası
Son dakika... Denizli Valiliğinden şehit yakınına ve bir gaziye Devlet Övünç Madalyası

Fuat Atik, Karaman, Denizli, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Denizli Valiliğinden şehit yakınına ve bir gaziye Devlet Övünç Madalyası - Son Dakika


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