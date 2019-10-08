Son Dakika: Denizlispor'da Yücel İldiz'le yollar ayrıldı

Denizlispor'da 5 haftadan bu yanan alınan kötü sonuçların faturası İldiz'e kesildi. Kulüp yönetimi aldığı karar gereği İldiz ile yollarını ayırdı.



Kulüp yönetiminden alınan bilgilerde teknik direktörlük için Bülent Uygun, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba'nın isimlerinin geçtiği öğrenildi.



Yeşil-siyahlı ekip son 5 haftadır iç saha ve deplasmanda aldığı karşılaşmalarda adeta 3 puana hasret kaldı.



BAŞKAN, "YÜCEL İLDİZ BİZİM BABAMIZ" DEMİŞTİ...



Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Yücel İldiz için şu sözleri söylemişti:



"Yücel İldiz bizim babamız. Allah ondan bin kere razı olsun. 3 maç kaybettik diye, 'güle güle' deme şansımız yok."



RESMİ AÇIKLAMA DA GELDİ!



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının durumunun yönetim kurulunca değerlendirildiği belirtilerek, "Teknik direktörümüz Yücel İldiz'in sözleşmesinin tek taraflı fesih edilmesine karar verilmiştir. Sayın İldiz'e kulübümüze yaptığı katkılardan ötürü teşekkür eder, profesyonel hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Yücel İldiz, Malatya'ya farklı kaybettikleri maçın ardından yönetimle görüşeceklerini söylemişti...



