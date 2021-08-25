Son dakika... Denizlispor, Darri ve Mustafa Çeçenoğlu'nu transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, orta saha oyuncuları Brahim Darri ve Mustafa Çeçenoğlu ile anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Gençlerbirliği forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ile 2 yıllık, Samsunspor oyuncusu 26 yaşındaki orta saha Brahim Darri ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcuların kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzaladığı kaydedildi.