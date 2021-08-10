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Son dakika: Denizlispor Kulübü Başkanı Uz, transfer yasağını kaldırıp, kadroya takviye yapmak istediklerini söyledi - Son Dakika

Son dakika: Denizlispor Kulübü Başkanı Uz, transfer yasağını kaldırıp, kadroya takviye yapmak istediklerini söyledi

10.08.2021 18:43
Son dakika: Denizlispor Kulübü Başkanı Uz, transfer yasağını kaldırıp, kadroya takviye yapmak istediklerini söyledi, System.String[]

Son dakika haberler: TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor'da yeni kulüp başkanı Mehmet Uz, "Amacımız Denizlispor'u bu sene ligde bırakmak.

TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor'da yeni kulüp başkanı Mehmet Uz, "Amacımız Denizlispor'u bu sene ligde bırakmak. Öncelikle transfer yasağını kaldıracağız. Daha sonra da alabiliyorsak futbolcu alacağız." dedi.

Mehmet Uz, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, zorlukları bilerek bu görevi üstlendiklerini belirtti.

Kendilerinden beklenti oluştuğunu aktaran Mehmet Uz, "Önümüzde ciddi bir borç yükü var. Biz elimizden gelen her türlü zorluğu göğüslemek için geldik. Başarılı olacağımıza da inanıyorum. Şu an bir transfer yasağı var. En önemli konu bu. Biz göreve gelirken de zaten bu transfer yasağını kaldırmak istiyorduk ama mali durum her gün, her saat değişebiliyor. Amacımız bir an önce bu transfer yasağını kaldırmak ve bir an önce de transferler yapmak." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki kadrodan 5 futbolcuları olduğunu dile getiren Uz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğerlerinin tamamı altyapıdan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımıza aslında bir fırsat doğdu bence. Herkesin bizden beklentisi yeni oyuncuların alınması ama olmuyor. İlk önce transfer yasağını kaldırmamız gerekiyor. Daha sonra mantıklı bir şekilde transferleri yapıp, Denizlispor'umuzu en kötü bu yıl ligde bırakmak. Bizim amacımız bu. Çok farklı bir yapıya girmek istemiyoruz. Bizim amacımız Denizlispor'u bu sene bu ligde bırakmak. Öncelikle transfer yasağını kaldıracağız. Daha sonra da alabiliyorsak futbolcu alacağız ama biz şu an 4-5 maç mevcut kadromuzla bir sonuç alabilir miyiz, bunun peşindeyiz."

Şu ana kadar kimse ile görüşme yapmadıklarının altını çizen Uz, "Yönetim kurulu olarak almış olduğumuz karar, en az 15 futbolcu transfer etmek. Niyetimiz bu. Bütçemiz de tahmini 20-25 milyon lira. Ne kadar ucuz maliyetli ve kaliteli, takımımıza yarayan futbolcu olursa, bizim avantajımıza. Bizim hedefimiz, transfer yasağını kaldırıp, istediğimiz 15 futbolcuyu bir an önce kadromuza katmak." ifadelerini kullandı.

Futbol Federasyonu, Haluk Ulusoy, Denizlispor, Mehmet Uz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Denizlispor Kulübü Başkanı Uz, transfer yasağını kaldırıp, kadroya takviye yapmak istediklerini söyledi - Son Dakika Spor


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