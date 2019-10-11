Son Dakika: Denizlispor Mehmet Özdilek'i açıkladı

Hafta başında Yücel İldiz ile yollarını ayıran Denizlispor'da teknik direktörlüğe Mehmet Özdilek getirildi.



Kulüp Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla ile futbol şubeden sorumlu asbaşkan Ali Fırat, İstanbul'da deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı.



Mehmet Özdilek, yarın Altınordu ile yapılacak hazırlık maçından önce Yukatel Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelerek saat 14.00'te sözleşme imzalayacak.



Sözleşme süresi sezon sonuna kadar olacak.



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