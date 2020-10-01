DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

Rize'de heyelanda 2 araç hasar gördü

RİZE'nin Pazar ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda 2 araç hasar gördü.

Pazar ilçesi Elmalık köyünde sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Heyelanda 2 araç hasar gördü. Köyde bazı noktalarda heyelan sonucu yollar ulaşıma kapandı. Ekiplerin müdahalesi ile heyelandan kapanan yollar ulaşıma açıldı.

Köy Muhtarı Hamdi Kahramantürk dolu ile beraber etkili olan şiddetli yağmur sonrası köyde heyelanlar meydana geldiğini belirterek "Çok şiddetli bir yağmurdu. Park halindeki 2 araç heyelanda hasar gördü. Yollarımız da hasar oldu. Ekiplerin müdahalesi ile yollarımız açıldı" dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Arzu ERBAŞ/PAZAR (Rize),

============================

Depoda çıkan yangın eve sıçradı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 2 katlı müstakil evin deposunda yangın çıktı. Eve de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, saat 16.30 sıralarında ilçe merkezindeki Yeniyurt Mahallesi'nde İsmail Oğuz'a ait 2 katlı müstakil evin bitişiğindeki depoda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede bitişiğindeki eve de sıçradı. Dumanları fark edenler çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Gemerek Belediyesi ile Sızır ve Çepni Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, depoda bulunan mutfak tüplerini dışarı çıkarttı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.