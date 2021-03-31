Depodan akan kan ve kötü koku ekipleri alarma geçirdi... 3 ton bozuk et ele geçirildi - Son Dakika

Depodan akan kan ve kötü koku ekipleri alarma geçirdi... 3 ton bozuk et ele geçirildi

KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde zabıtaya gelen, bir depodan dışarıya kan aktığı ve kötü kokular yayıldığı ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri adrese baskın yaptı. Depoda 3 ton kaçak ve insan sağlığına uygun olmayan et, sakatat ve hayvansal yağ ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'ndeki bir depodan kan aktığı ve kötü kokuların yayıldığı konusunda gelen bir ihbarı değerlendirerek polis ekipleri ile birlikte söz konusu yere baskın yaptı. Yapılan baskında iş yerinin kapalı olduğu, ancak içeride kasap malzemeleri, üst katında ise canlı tavuk beslendiği görüldü. İş yeri sahibine ulaşılamaması üzerine tutanak tutularak söz konusu yerden ekipler ayrıldı.

Ertesi gün savcılıktan alınan arama kararı ile zabıta, polis ve Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tekrar söz konusu yere baskın düzenledi. İş yeri sahibine de ulaşılarak kapının açılmasının ardından yapılan denetimde iş yerinde fiziki şartların kötü ve hijyenik olmadığı, içerideki soğuk hava depolarında ve dondurucularda bulunan hayvansal yağ, et, sakatat ve işkembelerin sağlıksız olduğu, herhangi bir mezbahada kesildiğine dair mühür bulunmadığı ve veteriner kontrolü olmadığı tespit edildi. Yaklaşık 3 ton 60 kilogram olan bozuk etlere el konularak imha edilirken, depo olarak kullanılan iş yeri mühürlenerek kapatıldı. İş yeri sahibi hakkında da savcılıkça soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.