DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 12

07.10.2020 13:08
DHA YURT BÜLTENİ - 12, System.String[]

Depolanan kömürler yandı, firmaya 265 bin lira çevre cezası kesildi (2)YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmanın kömürleri depoladığı alanda çıkan yangın söndürüldü.

Depolanan kömürler yandı, firmaya 265 bin lira çevre cezası kesildi (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmanın kömürleri depoladığı alanda çıkan yangın söndürüldü. İş makineleriyle kömür yığınları kaldırarak su tutulurken, içten içe yanan kömürlerin sönmesi sağlandı. Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Kömürcüler OSB ve firma yöneticileri ile muhtarlar, OSB içindeki söndürme çalışmalarını inceledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------Söndürme çalışmaları-Kömürlerin kamyona yüklenmesi-Bölgede inceleme yapılması

HABER-KAMERA:  Cihan TEKER/DİLOVASI(Kocaeli),

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Kavşağı dönerken hafif ticari araca çarpan yolcu minibüsü yan yattı: 3 yaralı

MERSİN'de kavşaktan dönmek isterken karşı yoldan gelen hafif ticari araca çarpan yolcu minibüsü yan yattı, 3 yolcu yaralandı.

Kaza, merkez Akdeniz ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki balıkçı barınağı önünde meydana geldi. Şoförünün ismi açıklanmayan 33 M 0826 plakalı yolcu minibüsü, kavşağı dönmek isterken karşı yönden gelen, sürücüsünün ismi açıklanmayan 34 AT 4576 plakalı hafif ticari araca çarparak yan yattı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 yolcu ambulanslarla hastaneye götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kazanın yaşandığı kavşaktan görüntüKazaya karışan minibüs ve ticari araçtan görüntüAraçların çekici ile çekilmesi

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Otomobilin motoruna giren yavru kediye çıkması için köpek sesi dinletildi

SİVAS'ta bir otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi çıkarmak için çevredekiler seferber oldu. Kediye girdiği yerden çıkması için cep telefonu ile köpek sesi bile dinletildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi, Eski Belediye Sokak üzerinde yaşandı. Sokak üzerinde park halindeki bir otomobilin motor kısmından gelen kedi sesi üzerine çevredekiler kurtarma çalışması başlattı. Korktuğu için otomobilin motor kısmına girdiği sanılan yavru kediye cep telefonundan köpek sesi de açıldı. Uzun çaba sonrasında girdiği yerden çıkan kedi kaçıp park halindeki başka bir aracın motor kısmına girdi. Çevredekiler yavru kedinin aynı şekilde bir kaç başka aracın daha motoruna girdiğini belirtti. Yavru kediyi girdiği son araçtan çıkarma çabaları sonuçsuz kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Otomobilin görüntüsü-Motor kısmından gelen sesler-Motor kaputundaki kedinin görüntüsü-Cep telefonundan köpek sesi dinletilmesi-Detaylar

Haber-Kamera:  Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

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Maske denetimi yapan polisi görünce kaçtı

ÇORUM'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapan polis ekiplerini gören maskesiz bir kişi, koşarak kaçtı. Polis, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı. Drone da kullanılan denetimde, vatandaşlardan maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları istendi. Polis, kendilerini görünce maske takanlara, "Polisi gördüğünüz için değil, sağlığınız için maskenizi takınö dedi. Ekipler, siperlik, maske ve eldiven takan bir kadına teşekkür etti. Denetim sırasında maske takmayan kimliği belirsiz bir kişi ise, polisi görünce koşarak, kaçtı.

Polis ekipleri, maskesiz kişiyi kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.  Denetimde, tedbirlere uymayanlara ceza uygulandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 12
DHA YURT BÜLTENİ - 12
DHA YURT BÜLTENİ - 12
DHA YURT BÜLTENİ - 12
DHA YURT BÜLTENİ - 12

Organize Sanayi Bölgesi, Dilovası, Kocaeli, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

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