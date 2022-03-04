Son dakika! Deposunda çıkan yangında ekmek teknesinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi - Son Dakika

Adana'da bir evin deposunda çıkan yangında içeride bulunan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ve depodaki malzemeler tamamen yandı. Elektrikli bisikletle kağıt toplayarak geçimini sağlayan kişi ekmek teknesinin yanışını ve itfaiyenin müdahalesini gözyaşları içerisinde izledi.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Demetevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet H.'in yaşadığı müstakil evin deposunda yangın çıktı. Yangını fark eden Ahmet H. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Depo içerisinde bulunan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile kağıt toplayarak geçimini sağlayan Ahmet H., ekmek teknesinin yanışını ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini gözyaşları içerisinde izledi. İtfaiye kısa sürede yangını söndürürken elektrikli bisiklet ve depoda bulunan malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ADANA