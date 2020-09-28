Son dakika... Deprem acil toplanma alanları belirlendi - Son Dakika

Son dakika... Deprem acil toplanma alanları belirlendi

Son dakika habere göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, herhangi bir deprem yada benzeri afet anında 31 mahallede 66 noktayı toplanma alanı olarak belirledi.

Son dakika... Deprem acil toplanma alanları belirlendi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, herhangi bir deprem yada benzeri afet anında 31 mahallede 66 noktayı toplanma alanı olarak belirledi. İtfaiye Müdürlüğü ayrıca 'Temel Deprem Bilgisi' kitapçığı hazırlayarak dağıtımına başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 'Afet Acil Durum' çalışmaları kapsamında kentte 31 mahallede 66 noktayı toplanma alanı olarak belirledi. İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, vatandaşları depreme karşı bilinçlendirmek için 'Temel Deprem Bilgisi' kitapçığı bastırdıklarını belirterek, 66 toplanma alanının kare kodlarını bu kitapçıkta da yayınladıklarını belirtti. Kare kodları cep telefonuna okutarak her hangi bir deprem anında kendisine en yakın toplanma alanına ulaşılabileceğini anlatan Ateş, şunları söyledi; "Bilindiği üzere ülkemiz coğrafi konumundan dolayı deprem kuşağında yer almaktadır. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak halkımızı olası depremlere karşı bilinçlendirmek adına 20 bin "Temel Deprem Bilgisi" kitapçığı hazırladık. 31 Mahallede 66 noktayı acil durum toplanma alanı belirledik ve bu alanların hepsine tabelalar astık. Bu kitapçığın son kısmında ilçemize ait afet acil durum toplanma yerlerini gösteren kare kodlar bulunmaktadır. Bulunduğunuz mahalleye ait kare kodlardan birini cep telefonunuza okutarak size en yakın afet acil durum toplanma yerini öğrenebilirsiniz."

Kdz. Ereğli afet acil toplanma yerleri şu şekilde; Kıyıcak Mahallesi Merkez Cami alanı, Hamzafakılı Mahallesi İlkokulu - Akpınar Camii, Göktepe Mahallesi İlkokulu - Avcılar Camisi, Topçalı Mahallesi muhtarlık binası alanı, Bölücek Mahallesi Kadir - Nevişet Kameroğlu İlkokulu, Dağlar Mahallesi, Dağlar Cami ve İlkokulu, Köseler Mahallesi İbrahim İzmirlioğlu İlkokulu, Kışla Mahallesi çocuk oyun parkı (Eski Belediye şantiye alanı) - Kışla kamyon garajı, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi yanı otopark alanı, Devrim Bulvarı Anıt Meydanı, Uzunkum Caddesi Erdemir Stadı, Elmatepe Mahallesi Gazi İlkokulu, Doruk mezarlık alanı yanındaki alan, Belen Mahallesi Kabaşlar Cami alanı, Belen Merkez Cami alanı, Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak mezarlık yanı cami alanı, Kayalık S. İmkb. Atatürk Anadolu Lisesi, 1 Nolu Gaziler S. Cumhuriyet Halk Evleri, Hacı Eyüp S. Denizcilik Fakültesi yanı Belediye piknik alanı, 1.Nolu Çetin Emeç S. Kepez İlkokulu, Kavaklık Mahallesi Halkapınar Sokak Sosyete Pazarı karşısı spor alanı, Ulus Sokak eski kurban pazarı alanı, Akmanoğlu Raşit S. Kavaklık İlköğretim Okulu (Yeni), Bağlık Mahallesi Çelik Caddesi 120 Evler S. Erdemir Cami alanı, Hatip S. Atatürk Orta Okulu alanı, Ereğli Lisesi alanı, Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu alanı, 1 Nolu Çamlık S. Yeni İlköğretim Okulu, 2 Nolu Sakindere S. Belediye park alanı, Belen Yeni Mahalle Küçük Sanayi Sitesi sosyal tesis alanı, Belen Yeni Mah. Cami alanı, Ören Mahallesi Ören İlkokulu ve Orta Okulu alanı, Ören Yenimahalle Cami alanı,

Ömerli Mahallesi Kaynarca Caddesi Belediye piknik alanı, Ömerli mezarlık alanı içindeki alan, Kocaali Mahallesi cami alanı, Ahmetcikler Cami alanı, Uzunçayır Mahallesi Yeni Cami alanı,Sarıkorkmaz Mahallesi Fazlı Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi alanı, Hacı Hasan Mescidi Cami alanı, 1 Nolu Aktaş S. Basketbol ve voleybol alanı, Dikmen İlköğretim Okulu alanı, Korubaşı Mahalles, TOKİ Korubaşı İlkokulu alanı, Toplu konut alanı içerisinde otopark ve park alanı, Güldere Mahallesi su deposu alanı, Uzunmehmet Mahallesi Çavdarlı Cami alanı ve çocuk parkı, Pestilci Ortaokulu alanı, Hacı Hasan Konak Cami alanı, Murtaza Mahallesi Şehit Vefa Karakurdu Stadı, Kirmanlı Mahallesi Cami alanı, Akarca Mahallesi Kayabaşı Alemdar İlköğretim Okulu alanı, Çelikel Cami alanı ve çocuk parkı,İhsan Yılmaz İlköğretim Okulu alanı, Orhanlar Mahallesi Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alanı, Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alanı, Süleymanlar Mahallesi İtfaiye Müd. İstasyon Grubu alanı, Dernek Evleri alanı,Kırmacı Mahallesi çocuk oyun ve spor parkı alanı, Hacı Ali Baycık Cami alanı ve spor parkı, Kestaneci Mahallesi Uzun Mehmet Anıtı alanı, Kestaneci Piknik alanı, Balı Mahallesi Gökme Camisi alanı, Eski Balı İlköğretim Okulu alanı." - ZONGULDAK

Son dakika... Deprem acil toplanma alanları belirlendi
Son dakika... Deprem acil toplanma alanları belirlendi

Zonguldak, 112 Acil, İtfaiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 18:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Deprem acil toplanma alanları belirlendi - Son Dakika


Son Dakika

19'u futbolcu 41 kişinin korona olduğu Flamengo, hükmen yenilgiden son anda kurtuldu İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri ile görüştü: Ermenistan işgal altındaki topraklarımızdan çekilirse gerginlik çözülür Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı Genç kadın, "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" deyince kocası tarafından bıçaklandı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Gasbettiği 267 bin lira değerindeki saati makatına sakladı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
23:56
Dünya Sağlık Örgütü, düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon koronavirüs hızlı test kiti sağlayacak Dünya Sağlık Örgütü, düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon koronavirüs hızlı test kiti sağlayacak         
22:45
Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş         
22:20
Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında         
22:11
Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz         
21:20
Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı         
19:49
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 01:06:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Deprem acil toplanma alanları belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei