İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme iş yerinde yakalanan ofis çalışanlarının yaşadığı korku, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Seferihisar açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, onlarca kişi yaşamını yitirirken, birçok vatandaş yaralandı. Birçok bina ise hasar görüp göçtü. Depremin ne kadar şiddetli olduğu ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Bornova Manavkuyu'daki binada bulunan ofisin güvenlik kamerasında, eşyaların sarsıntının etkisiyle yer değiştirdiği, vatandaşların ayakta duramadığı görüldü.