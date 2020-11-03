Son Dakika | Deprem anında ofis çalışanlarının korkusu kamerada
03.11.2020 10:33
Son dakika gündem haberine göre İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme iş yerinde yakalanan ofis çalışanlarının yaşadığı korku, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme iş yerinde yakalanan ofis çalışanlarının yaşadığı korku, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Seferihisar açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, onlarca kişi yaşamını yitirirken, birçok vatandaş yaralandı. Birçok bina ise hasar görüp göçtü. Depremin ne kadar şiddetli olduğu ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Bornova Manavkuyu'daki binada bulunan ofisin güvenlik kamerasında, eşyaların sarsıntının etkisiyle yer değiştirdiği, vatandaşların ayakta duramadığı görüldü.
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