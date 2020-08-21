Son dakika... Deprem mağdurlarından fatura sevinci - Son Dakika

Deprem mağdurlarından fatura sevinci

Malatya'daki vatandaşlar sevinçli

MALATYA - Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenen vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarının 3 ay ertelenmesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlanmasından sonra Malatya'daki vatandaşlar kararı olumlu buldu.

Karara göre, depremde zarar görenlerin, 2020 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı fatura dönemlerine ilişkin tüketim faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelenecek.

Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenen vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarının 3 ay ertelenmesine ilişkin kararı Malatya'daki vatandaşlar olumlu olarak değerlendirdi.

Malatya Soykan Meydanında görüşlerini aldığımız vatandaş Doğan Başkan, "Devletimiz deprem mağduru vatandaşlarımızdan Elektrik ve Doğalgaz faturalarını 3 ay ertelemesi güzel bir şey buradan yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaş Hasan Şahin ise, "Devlet Büyüklerimize teşekkür ediyorum. Deprem sonrası mağdur olan ailelere 3 ay ertelenmesi güzel bir şey, inşallah daha güzel işler yaparlar vatandaşlarımıza yardımcı olurlar" ifadelerini kullandı

Yaşar Algil de, "Biz millet olarak böyle büyük bir devlet istiyoruz. Her zaman vatandaşlarının yanında olan Devletimizden ve başındakilerden Allah razı olsun. Depremde mağdur olan aile'nin 3 ay elektrik ve doğalgazlarını erteliyor. Millet olarak devletimize teşekkür ediyorum. AK Parti hükumetten önce İstanbul depreminde hükumet deprem mağdurlarına gelen parayı vatandaşlarına vermiyordu emekliye ve çalışanlara maaş olarak ödüyordu. Şimdi ise Devlet her zaman milletinin yanında. Elektrik ve doğalgazı 3 ay erteliyorlar, güzel bir karar" diye konuştu.