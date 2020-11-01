İzmir'deki depremde hayatını kaybeden kadın, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden kadın, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
01.11.2020 14:49
İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Hasene Argüder'in cenazesi, memleketi Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde toprağa verildi.
İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Hasene Argüder'in cenazesi, memleketi Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde toprağa verildi.
Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde yaşamını yitiren Hasene Argüder'in cenazesi Sarıoğlan ilçesine getirildi.
Argüder'in cenazesi, Karaözü Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Kadının emekli deniz astsubayı eşi Haluk Recai Argüder ve kızı Didem Argüder, büyük üzüntü yaşadı.
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