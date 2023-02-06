Son Dakika! Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 70 vatandaşımız hayatını kaybetti

Türkiye güne deprem felaketi ile uyandı. Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi.

KAHRAMANMARAŞ'DA 70 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop depremle ilgili açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçti. Oktay, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 70 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yanda Kahramanmaraş'ta 200 yaralı ve 300 yıkılan bina var.

"SAYILARIN ARTACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Sözlerini sürdüren Oktay, "Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz ne yazık ki. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız, Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız var. Adıyaman 13 kaybımız, Diyarbakır'da 14 kaybımız, Şanlıurfada18 kaybımız var, Gaziantep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 kaybımız var. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var. Malatya'da 47 kaybımız, 550 yaralımız var. diye konuştu.

TOPLAMDA 284 KİŞİ CAN VERDİ

Oktay, 10 ilde toplamda 284 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını ve bin 710 binanın yıkıldığını açıkladı.