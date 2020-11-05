Son dakika! Depremle ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika

Son dakika! Depremle ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
05.11.2020 09:57
Son dakika haberlerine göre Depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin
zararlarının en aza indirilmesi için alınması yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıldı.
Araştırmayı yapacak komisyon 22 üyeden kurulacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek.
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