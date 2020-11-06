Son dakika! Depremzede çocukları tıraş etmek için seferber oldular - Son Dakika

Son dakika! Depremzede çocukları tıraş etmek için seferber oldular

06.11.2020 16:33
Son dakika! Depremzede çocukları tıraş etmek için seferber oldular, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından İzmirli berberler depremzedeler için seferber oldu.

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından İzmirli berberler depremzedeler için seferber oldu. Bayraklı ilçesi Hakan Ünsal Parkı'nda stant kuran berberler ücretsiz olarak traş etti.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye İzmir'deki depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Türkiye'nin dört bir yanından yağan yardımlar depremzedeler için İzmir'e ulaşırken İzmirli berberler de depremzedeler için birlik oldu. Bayraklı ilçesindeki Bayraklı Belediyesi tarafından Hakan Ünsal Parkı'nda stant kuran berberler ücretsiz olarak çocukları başta olmak üzere 7'den 70'e tüm depremzedeleri tıraş ederek destek çıktı. Depremde evlerini kaybeden, ağır hasarlı evleri olduğu için çadırda kalan tüm vatandaşlar önce çocuklarını tıraş ettirdi daha sonra kedileri traş oldu. Saç tıraşı olan çocuklara balon, oyuncak gibi hediyeler vererek mutlu olmalarını sağlamaya çalıştı.

İzmir'de berber salonu işleten Halil Özay, "İzmir'de berber salonumuz var. Bizler de evleri hasar gören ve çadırda yaşayan vatandaşlarımız için buraya geldik. Ücretsiz bir şekilde bizler de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz" diye konuşarak depremden zarar gören ve traşa ihtiyacı olan vatandaşları standa davet etti.

Sanatlarını icra ederek depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Uğur Dağ, "Küçük kardeşlerimiz ve büyüklerimizi bir nebze de olsa tıraşla rahatlatmak adına buraya geldik. Biz de kuaför ve berberler olarak burada sanatımızı icra ediyoruz. Bizim elimizden gelen yardım sanatımızı icra ederek traş yapmak. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ve diğer berberlerden de destek bekliyoruz" dedi.

İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Şükrü Poyraz, "Tüm İzmir halkına geçmiş olsun. Bizim buraya geliş amacımız depremden zarar gören İzmir halkına moral vermek ve başlarına gelen felaketi bir nebze olsun unutturmak. Buraya herhangi bir maddi beklenti içerisinde olmadan tamamen gönüllük esasına dayalı olarak geldik" diye konuştu.

Kendilerine bu imkanı sunanlara teşekkür eden Erol Çalışkaner, "Çok güzel bir şey. Devletimiz ve belediyemiz buradaki organizasyonu çok güzel bir şekilde yapmış. Sağ olsunlar her şeyimiz var. Çocuklarımızı birazdan tıraş ettireceğiz. Büyüklerimiz var onlar da traş için getireceğiz. Bu imkanları sağlayanlara çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Son dakika! Depremzede çocukları tıraş etmek için seferber oldular
Son dakika! Depremzede çocukları tıraş etmek için seferber oldular
Son dakika! Depremzede çocukları tıraş etmek için seferber oldular
Son dakika! Depremzede çocukları tıraş etmek için seferber oldular
Son dakika! Depremzede çocukları tıraş etmek için seferber oldular
Son dakika! Depremzede çocukları tıraş etmek için seferber oldular
Son dakika! Depremzede çocukları tıraş etmek için seferber oldular
Son dakika! Depremzede çocukları tıraş etmek için seferber oldular
Son dakika! Depremzede çocukları tıraş etmek için seferber oldular
Son dakika! Depremzede çocukları tıraş etmek için seferber oldular
Son dakika! Depremzede çocukları tıraş etmek için seferber oldular
Son dakika! Depremzede çocukları tıraş etmek için seferber oldular

Bayraklı, Deprem, İzmir, İcra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Depremzede çocukları tıraş etmek için seferber oldular - Son Dakika


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