Son dakika: Depremzede lise öğrencileri için her sınıfta 2 ek kontenjan açılacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 5 ildeki lise öğrencileri için müjdeli bir haber geldi. Sosyal medya hesabından haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrenciler için her sınıfta 2 ek kontenjan açılacağını belirtti. Erdoğan, "Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır." dedi.

"YENİ BİR DÜZENLEMEYİ HAYATA GEÇİRME KARARI ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "23 Haziran'da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık.

HER ŞUBEYE 2 EK KONTENJAN

Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız.

DETAYLAR YARIN AÇIKLANACAK

Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı: