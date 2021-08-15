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Son dakika... Dera'da geçen ay varılan ateşkes iki hafta daha uzatıldı - Son Dakika

Son dakika... Dera'da geçen ay varılan ateşkes iki hafta daha uzatıldı

15.08.2021 14:19
Son dakika... Dera'da geçen ay varılan ateşkes iki hafta daha uzatıldı, System.String[]

Son dakika haber... TEL Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, Rusya ara buluculuğunda toplanan Esed rejimi heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) arasında Dera Beled Mahallesi sakinleri ve eski askeri muhaliflerden hafif silahlarının tümünü teslim etmeleri, evlerin aranmasına izin vermeleri...

TEL Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, Rusya ara buluculuğunda toplanan Esed rejimi heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) arasında Dera Beled Mahallesi sakinleri ve eski askeri muhaliflerden hafif silahlarının tümünü teslim etmeleri, evlerin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularıyla ilgili geçen ay yapılan ateşkesin iki hafta daha uzatılması kararlaştırıldı.

Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda eski muhaliflerle varılan uzlaşı sonucu ülkenin güneyindeki Dera ilini ele geçirdiğini duyuran Esed rejimi, imzaladığı uzlaşıya uymayarak bölge halkından yeni taleplerde bulunup, il merkezindeki Dera el-Beled Mahallesi'ni 25 Haziran'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Deralı aktivist ve gazetecilerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğunun Sözcüsü Eymen Ebu Nokta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın ara buluculuğuyla Deralı Merkezi Komitenin Esed rejimine bağlı heyetle yürüttüğü görüşme sonucunda, Dera el-Beled'de ateşkesin iki hafta uzatıldığını ve yeni yol haritası için anlaşma sağlandığını söyledi.

Ebu Nokta, taraflar arasında yeni görüşme ve müzakere turları olacağını belirterek, ateşkes sürecinde ihlalleri denetlemek için komite oluşturulacağını kaydetti.

Bugünden itibaren ateşkesin yürürlüğe girdiğini dile getiren Ebu Nokta, Dera ili çevresinde Rus ordusunun devriye yapacağını aktardı.

Dera'daki olaylar nasıl başladı?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan anlaşmaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi güçleri, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile 25 Haziran'da abluka uygulamaya başlamıştı. 26 Temmuz'da da Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki askeri muhaliflerden ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmeleri, evlerin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında anlaşmaya varılmıştı.

Ancak Esed rejiminin anlaşmanın dışına çıkarak mahalledeki hakimiyetini güçlendirmek amacıyla, 29 Temmuz sabahı mahalleye kara operasyonu başlatması üzerine gerginlik Dera ilinin doğu ve batı kırsallarına da sıçramıştı.

Taraflar arasında çıkan çatışmalar sonucu Dera'daki yerel silahlı muhalifler, rejim güçlerine ait çok sayıda kontrol noktasını ele geçirip bazı rejim unsurlarını esir almıştı.

Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Rusya gözetiminde yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine rejim güçleri mahalleyi 29 Temmuz'dan bu yana aralıklarla havan topu ve tank atışlarıyla hedef alıyor.

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili, Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Haziran, Ateşkes, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Dera'da geçen ay varılan ateşkes iki hafta daha uzatıldı - Son Dakika


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