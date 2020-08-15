Yakut'un cenazesi de yapılan incelemelerin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılar sürücü Öz ve Ahmet Özdemir , ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Beytullah Öz'ün (62) kullandığı 59 KF 103 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kadıköy Mahallesi'nde dere yatağına devrildi.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 11:07

Kaynak: AA

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