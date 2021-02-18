Son dakika! Derecik'te 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika! Derecik'te 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

18.02.2021 13:01
Son dakika! Derecik'te 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Son dakika haberleri: Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Derecik ilçesi Samanlı köyü Aydınlık mezrasında yapılan arama tarama faaliyetinde, batı illerine sevk edilmek üzere çuval içerisinde araziye taşlarla gizlenmiş vaziyette bulunan 82 adet küçük paketler halinde toplam 10 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Son dakika! Derecik'te 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hakkari, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Derecik'te 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Son Dakika! Cumhurbaşkanı, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş
Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı         
15:24
Bright Osayi-Samuel'den Mesut Özil ve Emre Belözoğlu itirafları: F.Bahçe'yi tercih etmemde etkili oldular Bright Osayi-Samuel'den Mesut Özil ve Emre Belözoğlu itirafları: F.Bahçe'yi tercih etmemde etkili oldular         
15:06
Görüntüler korkunç! Patlama nedeniyle bir kısmı göçen evin altından yaşlı kadının cansız bedeni çıkarıldı Görüntüler korkunç! Patlama nedeniyle bir kısmı göçen evin altından yaşlı kadının cansız bedeni çıkarıldı         
15:01
Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet         
14:51
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı         
14:24
Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu         
13:58
4 yaşındaki oğullarıyla birlikte evlerinde katledilen Tokkal ailesi son yolculuğuna uğurlandı 4 yaşındaki oğullarıyla birlikte evlerinde katledilen Tokkal ailesi son yolculuğuna uğurlandı         
13:34
Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu         
13:08
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor         
11:01
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 15:40:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Derecik'te 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei