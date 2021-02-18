Son dakika! Derecik'te 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika! Derecik'te 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
18.02.2021 13:01
Son dakika haberleri: Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Derecik ilçesi Samanlı köyü Aydınlık mezrasında yapılan arama tarama faaliyetinde, batı illerine sevk edilmek üzere çuval içerisinde araziye taşlarla gizlenmiş vaziyette bulunan 82 adet küçük paketler halinde toplam 10 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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