Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Fevkani köprü altındaki derede meydana geldi. İddiaya göre yavru bir kedi dereye düştü. Kendinin derede mahsur kaldığı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ardından yoldan geçen iki küçük genç dereye girerek kediyi kurtarmaya çalıştı. Dakikalarca derede kediyi kurtarmaya çalışan gençler başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ellerine aldıkları file yardımıyla kediyi kaldığı yerden kurtardı. Ardından kurtarma sonunda konuşan genç, "Kedi dereye düşmüş. İtfaiyeciler kediyi kurtardı. Bizde kovaladık. Yukarıya çıktı. İtfaiyeciler kurtardı. Biz kurtaramadık" dediler.

Kaynak: İHA

Zonguldak, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Derede boğulmak üzere olan kediyi, itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

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