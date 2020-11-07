Son dakika... Dereye düşen inek kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Dalaman ilçesinde dereye düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçalı Mahallesi'nde bir derede ineğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine gelerek ip ve kepçe yardımı ile ineği dere içinde bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - MUĞLA